Overnemers tennisclub moeten over 3 jaar alweer verhuizen IMMOKANTOOR KOCHT INDOORHAL EN VELDEN VOOR GROTE VERKAVELING TOON VERHEIJEN

01 maart 2018

03u01 0 Hoogstraten TC De Vrijheid heeft met Nico Van De Wijgaart en zijn dochter Caroline nieuwe uitbaters gevonden. De twee weten wel wat te doen, want de tennisclub is verkocht aan projectontwikkelaar Immo Noord. Die plant een grote verkaveling aan de Achtelsestraat. Nico en Caroline krijgen wel minstens drie jaar om de club te runnen. "Zo kunnen we een nieuwe

locatie zoeken. We hopen daarbij op steun van de stad."

TC De Vrijheid zal vanaf begin april gerund worden door vader en dochter Nico en Caroline Van de Wijgaart uit Essen/Kapellen. Nico is zelf al acht jaar actief als trainer bij de club. Toen hij hoorde dat de eigenaars van een van de weinige indoortennishallen uit de buurt er een punt achter wilden zitten, was de beslissing snel genomen. "We wilden altijd al onze eigen club", vertellen Nico en Caroline. "En ja, we weten dat het op deze locatie een aflopend verhaal is, want de vorige eigenaars hebben de site verkocht aan Immo Noord. De indoorhal en de velden zullen dus op termijn verdwijnen. We gaan dus op zoek naar een andere locatie. Al hopen we daarbij op steun van de stad Hoogstraten."





Elke dag volzet

TC DE Vrijheid telt iets meer dan 250 leden. Tijdens de wintermaanden stijgt dat aantal naar meer dan 400. Zowat elke dag zijn alle banen bezet van 's morgens tot 's avonds. "Alleen kort na de middag is het wat stiller en daar willen we nu in eerste instantie aan werken", vertellen Nico en Caroline.





"We hebben ook plannen om geregeld tornooien te organiseren maar ook evenementen los van het tennis. En we hebben ook twee sqaushruimtes, biljarts en snookers staan. Maar dat weet geen kat (lacht). Als we er weer wat meer animo in krijgen, staan we ook sterker om investeerders te vinden én om medewerking te krijgen van de stad. We zijn in elk geval blij met onze keuze, want anders was het voor de clubleden in april al gedaan geweest. Immo Noord was direct bereid om ons nog wat jaren extra te geven, want de verkaveling zal nog niet voor meteen zijn."





Dat Nico en Caroline het menen, tonen ze aan met de renovatiewerken die ze gestart zijn in de chalet aan de buitenpleinen.





"Die wordt volledig opgeknapt en alles wordt opnieuw geschilderd", vertellen vader en dochter. "We krijgen daarvoor ook veel hulp van onze leden. Zo zie je dat dit een echte familie is."