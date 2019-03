Oude boom in parkje Gravin Elisabethlaan sneuvelt (video) Toon Verheijen

10 maart 2019

De grote boom in het parkje aan de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten is zondagmiddag ook gesneuveld onder de stormwind. In Sint-Jozef Rijkevorsel ging dan weer een broodautomaat waaien. Aan de Koloniedijk in Beerse belandde een boom op de weg. Ook de stelling rond de Sint-Katharinakerk kreunde onder de stormwinden, maar de schade bleef er beperkt.

Het stormweer heeft