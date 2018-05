Oud-bierhandelaar Charel Van Nijen (85) overleden 07 mei 2018

Charel Van Nijen, voormalig bierhandelaar en een doorwinterd supporter van Hoogstraten VV, is afgelopen vrijdag overleden in wzc Den Brem in Rijkevorsel. Hij was getrouwd met Maria Van de Velde. Charel werd 85 jaar. Hij was de zoon van een van de stichters van HVV en was er decennialang een trouw supporter. Hij had samen met zijn dochter ook altijd een vaste plaats op de tribune. De uitvaartplechtigheid van Charel vindt plaats op 11 mei in de Sint-Katharinakerk. (VTT)