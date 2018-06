Oppositiepartij Anders haalt fors uit 15 juni 2018

Oppositiepartij Anders heeft uitgehaald naar coalitiepartijen N-VA en CD&V, en onrechtstreeks ook naar de andere oppositiepartij Hoogstraten Leeft. In de OCMW-raad van maandag werd beslist om beroep aan te tekenen tegen de weigering van de bouwvergunning voor de serviceflats 't Gastenhuys. De meerderheid en Hoogstraten Leeft gingen daarmee akkoord. Anders was niet aanwezig op de OCMW-raad, maar haalt nu wel uit. "Dat het stadsbestuur in beroep gaat tegen de beslissing van de Vlaamse overheid is voor ons onbegrijpelijk", klinkt het bij Anders. "Tijdens de OCMW-raad werd er geen enkel nieuw argument aan het dossier toegevoegd. De kans dat deze beslissing zal worden teruggedraaid is dus heel klein, zo niet onbestaande. Bovendien kan deze beroepsprocedure jaren in beslag nemen en kan men ondertussen niét beginnen met de werken en dus de bouw van de broodnodige assistentiewoningen. Dat de bouw van de zorgcampus en assistentiewoningen vertraging oploopt, is niet de schuld van zij die hiervoor al die tijd gewaarschuwd hebben, maar wél van het stadsbestuur dat al die jaren weigerde tot inzicht te komen." (VTT)