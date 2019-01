Oppositie recycleert Hoogstraten Leeft-voorstel over subsidies voor kleine zalen Toon Verheijen

29 januari 2019

20u00 0 Hoogstraten Oppositiepartij Anders pleit ervoor om zaaltjes zoals Zaal voor Kunst en Volk in Meer, de Paters in Meersel-Dreef en Sint-Cecilia in Hoogstraten een nominale subsidie te geven. Hoogstraten Leeft, dat nu in de meerderheid zit, vroeg dat de voorbije jaren zelf vanuit de oppositie.

“Alles start tijdens de gemeenteraad van oktober 2011, waar de toenmalige meerderheid van CD&V en Hoogstraten Leeft beslist om een nominale subsidie toe te kennen van 5.000 euro aan de parochiezalen van Hoogstraten, Meerle, Meer, Minderhout en Wortel”, zegt Maarten Leemans van Anders.

“Latere vragen, onder meer van Therese Coppens van Hoogstraten Leeft om ook de Paters op te nemen en later van Anders om ook die twee andere zalen een subsidie te geven, worden nooit aanvaard. Het vorig bestuur komt niet tot de opmaak van een reglement, hoewel in 2015 een concreet voorstel op tafel ligt maar het college behandelt dat niet. Het vorig bestuur wil dus de andere zalen geen subsidie toekennen. Nieuwe bezems keren goed, dus lijkt het nu het aangewezen moment te zijn om opnieuw voor te stellen om vanaf 2019 de zalen voor Kunst en Volk te Meer, zaal St. Cecilia te Hoogstraten en de zaal van de paters te Meersel-Dreef een jaarlijkse toelage van 5.000 euro toe te kennen.”

Schepen van Cultuur Arnold Wittenberg ontkent niet dat de partij de vorige legislatuur geopperd heeft om ook die andere zalen een subsidie te geven, maar vindt het punt van Anders goedkoop.

“Destijds vond Anders het niet kunnen dat de parochiezalen zo maar subsidies kregen zonder subsidiekader of reglement. Het is dus goedkoop om nu met dit voorstel af te komen, wetende dat we nog maar drie weken bezig zijn in de nieuwe legislatuur. We streven ernaar om dit jaar een kader rond subsidies te hebben.”