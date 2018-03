Oppositie pleit voor betere samenwerking rond transportzone 21 maart 2018

Peter Elbertse, lijsttrekker voor de nieuwe Bredase partij Volmondig Ja uit Nederland en Arnold Wittenberg, gemeenteraadslid namens Hoogstraten LEEFT, ijveren voor een betere samenwerking tussen België en Nederland voor de transportzone Hazeldonk-Meer. "De transportzone kan de poort naar Nederland en Europa zijn. Het is nodig om de bestemming van de transportzone duidelijker te omschrijven, te actualiseren en af te stemmen op de huidige situatie in de sector transport, distributie en logistiek. Het is belangrijk dat dit gebeurt in samenspraak met de huidige bedrijven en in nauw overleg met Nederland. Dit gebeurt nu te weinig", zegt Arnold Wittenberg. De twee pleiten onder meer voor een beter openbaar vervoer. "Laat de bestaande busverbinding Breda-Antwerpen-Hulst ook stoppen bij het station Noorderkempen en de transportzone. Er zijn bedrijven die hun personeel nu met kleine bestelwagens moeten ophalen, omdat ze er met het openbaar vervoer niet kunnen komen." Beide raadsleden nemen binnenkort het initiatief om de raadsleden van de betrokken gemeentes bij elkaar te brengen. (VTT)