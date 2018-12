Opnieuw lindeboom met spoed gekapt op Vrijheid Toon Verheijen

21 december 2018

09u59

Een van de lindebomen op de Vrijheid is vrijdagmorgen gekapt. De werken moesten dringend uitgevoerd worden. “Uit een tomografietest blijkt dat deze boom is aangetast door houtrot en onvoldoende stabiel is. Hij vormde dus een acuut gevaar. De lindebomen aan de Vrijheid behoren tot ons erfgoed en daarom is Onroerend Erfgoed op de hoogte gebracht.”