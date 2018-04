Opening toeristisch seizoen op Begijnhof 12 april 2018

Toerisme Hoogstraten opent het nieuwe toeristische seizoen dit jaar op het Begijnhof op zondag 22 april. Iedereen is er tussen 12 en 17 uur welkom. Er is onder meer een specialiteitenmarkt met allerlei proevertjes uit het Land van Mark & Merkske. Er is ook een mondiale markt. Kamerkoor Vialta zorgt voor een muzikale nood. Aan de Laermolen zijn er dan weer de artisanale smoutenbollen te proeven. Je kan er vanuit het centrum gratis met de huifkar naar toe. In het stadhuis zijn dan weer de gerestaureerde schilderijen van Karel Boom te bewonderen. Die geraakten zwaar beschadigd bij de waterlek in mei van vorig jaar. (VTT)