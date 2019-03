Op z’n 7de maakte hij al nestkastjes, nu is Robbe (21) — opnieuw — Belgisch kampioen meubelmaken: “Tja, hout is nu eenmaal mijn passie” Toon Verheijen

30 maart 2019

13u27 0 Hoogstraten Hij is 21 en heeft blijkbaar handen van goud als het op hout aankomt. Robbe Meyvis uit Minderhout werd voor de vierde keer Belgisch kampioen in het vakgebied meubelmaker. “Hout is een passie en ik heb altijd geweten dat ik meubelmaker zou worden. Op mijn zevende maakte ik al vogelkastjes.”

Robbe Meyvis volgde les aan VITO in Hoogstraten, maar zit ondertussen in zijn laatste jaar Houttechnologie aan de Hogeschool Gent. De middelbare schoolbanken heeft hij dus al een tijde verlaten, maar hij hangt er ondertussen wel aan de ‘Wall of Fame’. En dat is meer dan terecht, want Robbe werd afgelopen week voor maar liefst de vierde keer Belgisch kampioen tijdens de World Skills Belgium. Tussendoor was hij ook al eens vijfde op het EK. “Nu hopen dat ik de selectie haal voor het WK in Rusland, maar zonder ongelukken zou dat normaal rond moeten zijn”, glundert Robbe. “Natuurlijk was ik blij met die vierde titel, want het blijft een zware wedstrijd. Je krijgt op voorhand een plan met richtlijnen, maar eens het zover is, verandert er toch nog zo’n dertig procent zodat je niet helemaal voorbereid kan zijn. Dit keer was het een wandmeubel. Je krijgt er twee dagen de tijd voor en dat is best wel krap. In Rusland bijvoorbeeld krijgen we vijf dagen de tijd, maar daar ligt het niveau uiteraard nog een pak hoger. IK wil er wel voor het hoogst mogelijke gaan, maar ik ga niet teleurgesteld zijn als ik er bijvoorbeeld de top drie niet haal. Een medaille d’excellence. Dat zou al een prachtige bekroning zijn, want dat wil zeggen dat je toch ver boven het gemiddelde uitsteekt.”

Vogelkastjes

Hout is altijd een passie geweest voor Robbe. “Mijn vader is zelf ook timmerman. Vanaf mijn zes of zeven jaar stond ik al mee in de werkplaats met een zaag in mijn handen”, lacht Robbe. “Ik maakte ook vogelkastjes die ik dan verkocht voor een goed doel. Ik heb er altijd wel van gedroomd om meubels te gaan maken. Mijn opleiding bij VITO was zeker goed. Ik heb er enorm veel opgestoken, maar het puur ambachtelijke heb ik me grotendeels zelf aangeleerd.”

Mauritius

Het zijn momenteel drukke tijden voor Robbe. Lang heeft hij niet kunnen genieten van zijn nieuwe titel, want dit weekend is hij vertrokken op teambuildingsweekend met het oog op zijn meer dan waarschijnlijke deelname aan het WK in Rusland. En maandag trekt hij naar Mauritius voor een project voor zijn stage. Robbe doet die stage bij Nobhill aan de Kastelein in Turnhout. “We moeten er een exclusieve villa gaan inrichten”, zegt Robbe. “Natuurlijk kijk ik daar naar uit. We zullen er achttien dagen vertoeven, maar vooral werken want dat moet piekfijn in orde zijn. Ik kijk er enorm naar uit, want het is een enorme ervaring.” En wat na de studies die dit jaar aflopen? “Hopelijk kan ik beginnen werken bij mijn stagebedrijf”, lacht Robbe. “Ik wil vooral ervaring opdoen. Een eigen zaak starten is de ultieme droom, maar ik wil niet te hard van stapel lopen.”