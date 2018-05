Op dag van vrijlating opnieuw opgepakt 24 mei 2018

De Nederlander Mike L. (40) die zich ophoudt in Hoogstraten, is voor de zoveelste keer beticht van drugsfeiten. De man heeft al een heel palmares aan drugsfeiten bij elkaar geschreven en daar kan nu nog een veroordeling bijkomen voor verkoop van ghb en speed. Mike L. werd eerder dit jaar van de bus geplukt richting Tilburg. Hij had 30 milliliter GHB op zak. Hij verklaarde tijdens zijn arrestatie dat hij op weg was naar Tilburg om daar speed te kopen om nadien door te verkopen. De arrestatie gebeurde op 4 februari, de dag dat hij ontslagen was voor soortgelijke feiten. Het openbaar ministerie vraagt 20 maanden cel. Vonnis op 6 juni. (VTT)