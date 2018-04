Ontdek stadsgedicht via nieuwe fietsroute 26 april 2018

Toerisme Hoogstraten biedt een nieuwe fietsroute aan door Hoogstraten en zijn deeldorpen: de gedichtenroute. Daan Janssens is de eerste stadsdichter van Hoogstraten. Met zijn stadsgedicht 'Groeten van uw stadsdichter' kreeg ieder deeldorp zijn eigen strofe. De verschillende strofen zijn op kaders en deuren aangebracht en in het landschap geplaatst. De fietsroute leidt u langs elke deelgemeente waar u telkens een strofe van het gedicht tegenkomt. De fietstocht is 45 kilometer lang. (VTT)