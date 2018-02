Ons Trien gaat jaar lang zwijgen 51 BEIAARDKLOKKEN UIT KERKTOREN GEHAALD VOOR RESTAURATIE TOON VERHEIJEN

28 februari 2018

02u34 0 Hoogstraten Een duizendtal Hoogstratenaren zijn dinsdag afscheid komen nemen van de beiaardklokken. De volgende maanden zal de in een wit kleed gehulde toren van de Sint-Katharinakerk nog meer zwijgen dan ooit tevoren. De 51 klokken van de beiaard worden nu gerestaureerd en zullen vermoedelijk pas in de lente van 2019 opnieuw speelklaar geraken.

Trien. Ons Trien. Heel wat inwoners van Hoogstraten kijken toch altijd met een beetje trots naar de kerktoren van de Sint-Katharinakerk. Wanneer er dan iets speciaals te beleven valt, zijn ze er graag bij. Honderden mensen zakten af naar de kijkzone tegenover de kerktoren die er op initiatief van de cultuurdienst van de stad was gekomen. "Mijn moeder heeft ze ooit nog met een grote kraan weten plaatsen in de kerktoren. En nu ben ik erbij als ze eruit gehaald worden. Best wel indrukwekkend en normaal gezien maken we dat maar één keer meer", zegt een toeschouwer. De man was maar een van de bijna duizend mensen die op een doordeweekse dag afscheid kwamen nemen van hun klokken. Om klokslag tien uur kwam de eerste grote klok naar beneden. De klok met de naam Trien. Een groot deel van de kleinere klokken, diegenen onder de honderd kilogram, waren er al uit. Die werden eerder deze week met de bouwlift al naar beneden gehaald.





Wijding

Priester Bart Rombouts kwam goed ingeduffeld tegen de koude uiteraard ook afscheid nemen van zijn klokken. "Het is zeker en vast een speciaal gegeven, maar we kijken ook al uit naar het moment dat ze weer naar hier komen", zegt Bart Rombouts. "Dan zullen er vier klokken extra zijn. Het gaat om vier grote basklokken. Die hebben ook elk al een naam gekregen, maar die verklappen we nog niet. Dat is voor bij de wijding van de klokken. Die wijding zal overigens ook nog niet simpel zijn, want de twee grootste nieuwe klokken hebben een diamater van twee meter en 1,80 meter. Die geraken niet door de deuren van de kerk. Die zullen we dus moeten gaan wijden in het atelier van de restaurateur. De twee andere grote basklokken die nog wel door de deur geraken, gaan we wel in onze eigen kerk wijden." En dan rommelt Bart Rombouts in zijn zak. "Kijk, we hebben speciaal voor de gelegenheid ook kleine klokjes te koop. En ze klingelen echt (lacht). Toch mooi he." Waarop een beetje verderop een man bedenkt dat de verhuis van de klokken voor de allerkleinsten in Hoogstraten toch wel een schok moet zijn: want wie gaat nu de paaseieren brengen? De klokken zijn er immers niet.





Als Stradivarius

Voor stadsbeiaardier Luc Dockx was het vooral een emotioneel moment. "Ik ben ook vooral blij met de grote opkomst. De klokken liggen heel wat mensen nauw aan het hart. Er zijn enkele Hemony-klokken uit 1654 bij. Hemony is hetzelfde als een Stradivarius bij de violen. Beter kan je niet hebben. Nu telt de beiaard inderdaad 51 klokken. Na de restauratie zullen dat er 55 zijn. Het totale gewicht zal dan niet langer 11 ton zijn, maar 25 ton. Eind dit jaar zullen de klokken terugkomen, maar dan zal ik me toch nog even moeten bedwingen. Ze moeten nog geplaatst worden en dan moet er nog een nieuw klavier en een nieuwe cabine gebouwd worden. Ik vermoed dat de klokken speelklaar zullen zijn in de lente van 2019." Nu kan de stelling die al rond de toren staat, helemaal opgebouwd worden tot het topje van de kerktoren. Dan kunnen de restauratiewerken echt starten.