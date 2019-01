Ongeval legt verkeer lam JVN

09 januari 2019

11u15 0

In de John Lijsenstraat in Meer (Hoogstraten) was woensdagochtend een tijdlang geen doorgaand verkeer mogelijk. Oorzaak was een verkeersongeval dat er rond 7.15 uur gebeurde. Een auto en een bestelwagen waren er op elkaar gereden. Bij het ongeval raakte niemand gewond, maar omdat beide voertuigen getakeld moesten worden, was er tijdelijk verkeershinder.