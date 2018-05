Omzet van 150.000 euro kwijt STANDAARD BOEKHANDEL MAG GEEN BOEKEN MEER LEVEREN AAN BIB TOON VERHEIJEN

05 mei 2018

02u42 0 Hoogstraten Het stadsbestuur gaat in zee met een onlineverkoper van boeken voor de levering van nieuw materiaal voor de bibliotheek. Lokaal ondernemer Patrick Melis van Standaard Boekhandel ziet daarmee een omzet van 150.000 euro op twee jaar door zijn neus geboord.

De stad bekijkt normaal elk jaar het leveringscontract voor boeken aan onder meer de bibliotheken. Uitzonderlijk ging het dit jaar om een overeenkomst van twee jaar omdat het een verkiezingsjaar is. De stad kiest nu - na het uitschrijven van een aanbesteding - voor een onlineverkoper uit Grimbergen. Goed voor 150.000 euro waar de eigen handelaars niets aan hebben.





De grootste dupe is Patrick Melis van Standaard Boekhandel, die ook voorzitter is van Unizo. "Ik begrijp het gewoon niet", zucht hij. "En lang niet alleen voor mijn eigen portefeuille. Bekijk het op vlak van duurzaamheid en milieu waar ze het altijd over hebben. Na de levering bij mij, lever ik alle boeken met mijn karretje of de fiets. Best wel milieuvriendelijk dus. Ik zie het de firma uit Grimbergen niet doen. En waarom staat er in de aanbesteding niets over lokale verankering? Daar hebben ze toch anders ook de mond van vol?"





Korting

Struikelblok voor de stad was blijkbaar het kortingspercentage op oudere boeken. Voor nieuwe boeken is elke verkoper gebonden aan een maximumkorting van 20 procent. Voor boeken ouder dan zes maanden vervalt dat. Patrick gaf daarop nog 26 procent, de andere tot 33 procent en meer. De leveringstermijn van vier dagen was er ook te veel aan. "Het slaat nergens op", zucht Melis. "Vier dagen! Dat is omdat ik rekening hou met enkele drukkerijen die minder snel leveren. En die korting die ze extra geven? Dat komt neer op een verschil van hooguit 1.500 euro. Het mislopen van dit contract heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk iemand heb moeten ontslaan. Het was niet de enige reden, maar wel doorslaggevend."





Schepen van onder meer Bibliotheek Lieve Janssen (N-VA) probeert de kritiek te weerleggen. "Dat lokale aspect moeten we er misschien in verwerken, maar dat was in deze aanbesteding nog niet mogelijk. Maar we kunnen het wel nooit als zwaarste criterium aanvaarden. We beseffen dat het veel geld is. We hebben Patrick al meermaals uitgenodigd om het hem uit te leggen, maar hij wil niet."





Dat de stad bovendien een detailhandelcoach aanstelt om te bekijken hoeveel klanten er uit Nederland komen, gaat er helemaal niet in bij Melis. "Ze zouden beter een algemene citymanager aanstellen die zowel toerisme, horeca, middenstand en verkeersstromen in kaart brengt. Een globale visie, dat is hier nodig. Dat er veel Nederlanders naar hier komen, dat zien en horen we zelf ook wel. Wij hebben hier zelf een aantal vaste Nederlandse klanten."