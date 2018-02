Omgeving Den Dijk geteisterd door sluikstorters 19 februari 2018

Er werd vrijdagavond een opvallend sluikstort op Den Dijk gevonden. Gemeenteraadslid Koen Van Leuven (Hoogstraten Leeft) kwam het toevallig tegen tijdens een wandeling en verwittigde ook meteen de technische dienst van de gemeente.





Het ging niet alleen om achtergelaten gewone vuilniszakken, maar ook om twee fietswielen. Wie een beetje verder wandelt naar de 's Boschsstraat kan daar in de sloot ook nog heel wat vuilniszakken vinden. Een wandelaar vertelt ook nog dat er zelfs plastic stoelen en een versleten kinderwagen werden achtergelaten. "Onze technische dienst doet goed werk en is het afval meteen komen ophalen, maar ik heb toch het gevoel dat het een beetje dweilen met de kraan open is in die omgeving", aldus Koen Van Leuven. "Ook op de Kolonie van Wortel is het regelmatig prijs. Hopelijk kan het bestuur iets ondernemen." (VTT)