OCMW zoekt 'goei geburen' in deelgemeenten 22 februari 2018

02u35 0 Hoogstraten Het OCMW van Hoogstraten start met een project 'Goei Buren' in de deelgemeenten Meerle en Meersel-Dreef. De bedoeling is dat inwoners zich opgeven om - voornamelijk bij oudere mensen - vrijblijvend kleine taakjes te gaan uitvoeren. Het kan dan gaan bijvoorbeeld om het uithalen van de post, boodschappen doen, het gras eens afdoen of kleine poetswerken.

"We starten er bewust mee in Meerle en Meersel-Dreef omdat daar de vergrijzing het meeste voelbaar is", zegt projectleidster Kim Michielsen.





"Zo'n veertig procent is er ouder dan 70 jaar. Maar ook de zorgverstrekking die alsmaar duurder wordt. Bovendien hebben ouderen vandaag ook een veel kleiner netwerk dan ouderen vroeger."





Het project wordt nu opgestart. Iedereen die een 'goeie buur' wil zijn, kan zich nu opgeven. "Kandidaten geven zelf aan wat ze willen en kunnen doen én wanneer ze die dingen kunnen doen."(VTT)





Aanmelden kanvia het e-mailadres kim.michielsen@hoogstraten.be of het gsm-nummer 0472/49.54.65.