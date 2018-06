Nu ook op zomerkamp naar De Mosten JONGEREN MOGEN GEBRUIK MAKEN VAN ZWEMVIJVER EN BOSSEN TOON VERHEIJEN

27 juni 2018

02u49 0 Hoogstraten Recreatiedomein De Mosten heeft er een extra aantrekkingspool bij. De gemeenteraad heeft het licht op groen gezet voor een nieuw huishoudelijk reglement van het grote kampeerterrein. Voortaan kunnen jeugdverenigingen hun jaarlijkse zomerkamp organiseren op De Mosten.

De horecazaak van recreatiedomein De Mosten kreeg onlangs nog nieuwe uitbaters nadat de vorige er vorig jaar abrupt mee stopten. Nu is er opnieuw goed nieuws voor het domein, want de recreatiemogelijkheden nemen nog meer toe. Een terrein links van de grote zwemvijver is opnieuw ingezaaid en zal voortaan dienstdoen als kampeerterrein voor jeugdverenigingen of groepen jongeren. "We zijn blij dat we het hebben kunnen realiseren, want we kregen elk jaar meer vragen rond kampeermogelijkheden", vertelt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V).





Kampeerreglement

"De chiro in Meer heeft wel mogelijkheden, maar anders zijn de mogelijkheden heel beperkt. Met de realisatie van dit terrein kunnen we hopelijk veel jeugdbewegingen naar ons lokken en werken we zo ook een beetje aan de bekendheid van onze gemeente."





Het kampeerreglement bepaalt onder andere de periode waarin het terrein kan gehuurd worden. Dat is nu vastgelegd tussen de paasvakantie en 15 september met een maximum van 75 kampeerdagen per jaar. Naast jeugdbewegingen zijn ook bijvoorbeeld jeugdploegen welkom.





"Momenteel is alles wel vrij 'basic'", gaat Rombouts verder. "De kampeerders zullen wel gebruik kunnen maken van de zwemvijver en van het sanitair op De Mosten. Daarnaast kunnen ze uiteraard ook de bossen en de wandelpaden mogen gebruiken. Op termijn gaan we op het terrein wel de nodige voorzieningen plaatsen, zoals een sanitair blok, maar eigenlijk is het vooral de bedoeling om zo 'basic' mogelijk te blijven. Scouts- en chirokampen zoals ze echt moeten zijn: back to basics", lacht de burgemeester.





Aantal gasten

Hoeveel gasten er per keer mogen kamperen, is voorlopig nog niet vastgelegd. "We hebben voorlopig ingeschat dat het mogelijk moet zijn om met tweehonderd kampeerders comfortabel te kunnen overnachten", besluit Rombouts. "Voorlopig gaan we die richtlijn dus hanteren."





De stad mikt uiteraard niet alleen op Vlaamse jeugdbewegingen. De Nederlandse grens is maar honderden meter verwijderd. De eerste groep kampeerders komt overigens uit Breda.





Op het terrein waar de jeugdbewegingen voortaan welkom zijn, waren ooit vage plannen om een bungalowpark te realiseren, maar dat is nooit rondgekomen en er zou waarschijnlijk ook nooit toelating voor zijn gekomen omdat de stad nooit van plan is geweest er een soort Center Parcs van te maken.