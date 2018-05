Nieuwe ravage in ochtendfile op E19 29 mei 2018

Twee vrachtwagens zijn maandagmorgen iets voor 7 uur betrokken geraakt in een zwaar verkeersongeval op de E19 ter hoogte van Loenhout in de richting van Antwerpen. De bestuurder van een vrachtwagen met oplegger geladen met staalrollen reed achteraan in op een koelwagen geladen met vis die in de file stond. Door het ongeval schoven de zware staalrollen naar voren waardoor de cabine van de vrachtwagen afbrak. De chauffeur moest door de brandweer bevrijd worden en is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De rijbaan was ruim een half uur volledig afgesloten. De takeling van de vrachtwagens heeft tot na 11 uur geduurd. Al die tijd was de rechterrijstrook afgesloten. De file stond op een bepaald moment tot in Nederland. (VTT)