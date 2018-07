Nieuwe basklok Sint-Katharinakerk heet Elisabeth 13 juli 2018

Eergisteren werden de twee grootste nieuwe basklokken gewijd in klokkengieterij Royal Eijsbouts in Asten. De twee kleinere nieuwe basklokken kan je sinds eergisteren bezichtigen in de Sint-Katharinakerk. Ze worden plechtig gewijd op 12 augustus. Klokken worden volgens de kerkelijke traditie beschouwd als kinderen. Daarom krijgen grotere klokken een naam, worden ze gedoopt of gewijd en krijgen ze een meter en peter. Dat geldt ook voor de vier nieuwe basklokken die volgend jaar - samen met de andere klokken - vanop de Sint-Katharinatoren weer zullen klinken bij vreugde en verdriet. De keuze is uiteindelijk gevallen op Franciscus, Elisabeth, Rombout en Leonardus.





Net als bij een kind ontfermen de peter en meter van een klok zich over de klok en zorgen ze ervoor. Beiaardvrienden Hoogstraten organiseerde een sponsoractie. Als antwoord hebben zich, naast vele kleine sponsors, vier grote sponsors gemeld. Zij leverden een belangrijke financiële bijdrage voor de gieting van de klok en werden daarom gevraagd om het peter- en meterschap van een klok op te nemen. Ze gingen graag in op deze vraag. De namen van de peters en meters staan op de klok vermeld. Door op de klok Leonardus de vermelding 'met de steun van de Beiaardvrienden Hoogstraten' te vereeuwigen, klinkt een grote dank voor hun financiële steun en sympathie. (WDH)