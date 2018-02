Nieuw wegdek voor N14 08 februari 2018

02u29 0

De N14 (Vrijheid-Van Aertselaerstraat-Minderhoutdorp-Desmedtstraat) krijgt in de loop van 2018 een volledig nieuwe toplaag vanaf het kruispunt van de Vrijheid met de Tinnenpotstraat tot aan het kruispunt 'Maes' aan de Desmedstraat in Minderhout. De belijning zal ook beter aangebracht worden. Er komen onder andere ook fietssuggestiestroken in de Van Aertyselaerstraat. Een exacte timing is nog niet bekend. (VTT)