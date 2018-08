Nieuw wegdek en voet- en fietspaden in centrum 10 augustus 2018

Een aannemer start op 16 augustus met onderhoudswerken op Worteldorp en de Langenberg (N124) in Wortel. De weg krijgt over een afstand van 600 meter nieuw asfalt en ook de fiets- en voetpaden worden vernieuwd.

Het wegdek van N124 in het centrum van Wortel is al een tijdje aan vervanging toe. Een traject van zo'n 600 meter is helemaal versleten in de richting van Hoogstraten. Het gaat om het stuk bij het binnenrijden van de bebouwde kom van Wortel tot aan bakkerij Vermeersch. "We pakken tegelijkertijd ook het fietspad aan", zegt Jef Schoenmaekers van het Agentschap Wegen en Verkeer. "We gaan aan beide kanten het fietspad laten opbreken en vervangen door een fietspad in beton. Ook de aanliggende voetpaden nemen we ineens mee."





De werken zullen uitgevoerd worden in drie fases. Tussen 16 en 28 augustus worden de fiets- en voetpaden opgebroken. Van 29 augustus tot 1 september wordt de asfaltlaag van het wegdek vernieuwd en wordt de beton gegoten voor het fietspad. In september worden dan de voetpaden aangepakt.





Doorgaand en zwaar verkeer wordt tijdens de volledige periode van de werken omgeleid via Rijkevorsel. Lokaal verkeer blijft tijdens de werken meestal mogelijk, behalve tijdens de tweede fase. Dan is de N124 gedurende vier dagen volledig afgesloten. Fietsers moeten tot 1 september omrijden via de Oude Weg, Moerklokstraat, Kerkpad en Sint-Jansstraat. (VTT)