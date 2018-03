Nieuw streng reglement voor reclameborden op voetpaden 24 maart 2018

02u37 0 Hoogstraten Handelaars, dienstverleners en horecazaken moeten zich vanaf 1 april strikt aan een nieuw reglement houden voor het plaatsen van borden en reclamepanelen op de stoep. Het stadsbestuur wil daarmee de wildgroei tegengaan. En vooral ook het geslalom op de voetpaden.

Heel wat winkels en horecazaken plaatsen op het voetpad borden om klanten te lokken of om voor iets reclame te maken. Dikwijls staan die borden zo opgesteld dat mensen met een rolstoel of buggy minder vlot kunnen passeren. Kruidvat plaatst bijvoorbeeld borden tot op de stoeprand. De dagbladhandel er naast houdt zich wel aan de vrije ruimte die er moet zijn. De stad wil nu eenvormigheid creëren. "Voortaan is alle gebruik van het openbaar domein zoals wegen, voetpaden of fietspaden verboden, tenzij de handelaar vooraf een schriftelijke vergunning van de stad heeft gekregen", zegt schepen Michel Jansen (N-VA). "Dit reglement geldt voor Hoogstraten en deelgemeenten, maar zal vooral invloed hebben in het winkelcentrum."





Slalommen

Wanneer het voetpad minder dan 1,50 meter breed is, geldt een absoluut verbod. Bij een zone tussen de 1,50 en 2 meter, moet er minstens één meter vrije doorgang blijven. Wanneer er meer dan twee meter is, moet er een vrije doorgang zijn van 1,50 meter. "Elke plaatsing moet tegen de rooilijn gebeuren zodat klanten niet moeten slalommen." Voor uitstalling van waren geldt een maximale hoogte van 1,20 meter en op hoekpunten 0,80 meter. Toestellen die werken op gas of die anders de veiligheid van de passanten in gevaar kunnen brengen, zijn uitgesloten.





Voor reclamepanelen en ander straatmeubilair geldt een maximum breedte van 0,60 meter, een hoogte van 0,80 meter en een lengte van 0,60 meter. Na sluitingstijd moeten alle constructies worden binnengezet. Tot 30 maart geldt een overgangsperiode, waarbij overtredingen niet gesanctioneerd worden en enkel wordt gesensibiliseerd. Vanaf 1 april 2018 zal het nieuwe reglement strikt worden toegepast. (VTT)