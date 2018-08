Nieuw gegoten basklokken gezegend en ingewijd 13 augustus 2018

02u26 0

De twee kleinste, maar nieuwe basklokken die dinsdag in de toren van de Sint-Katharinakerk gehesen worden, zijn gisteren officieel gezegend en gewijd door pastoor Bart Rombouts en vicaris-generaal Bruno Aerts. De klokken Rombout en Leonardus zullen samen met hun grote broer Franciscus en zus Elisabeth in de kerktoren gehesen worden. De grootste twee komen pas vandaag aan en zullen voor de kerk geposteerd worden om dan dinsdagochtend als eerste in de kerktoren geplaatst te worden. De klokken zullen voorlopig hun klanken nog niet laten horen, want tussen 20 augustus en 2 december worden de werken aan de beiaard onderbroken door de restauratie aan de toren. Op 25 december zullen de klokken voor het eerst geluid worden voor de viering van Kerstmis. Voor het eerste concert van de nieuwe beiaard is het wachten tot het voorjaar van 2019. (VTT)