Nieuw fietspad langs de Mark 06 september 2018

02u35 0

Leden van de dorpsraden in Meer en Meerle en Meersel-Dreef, buurtbewoners en leden van het gemeentebestuur hebben woensdag samen het nieuwe fietspad langs de Mark ingereden met de fiets. Het fietspad loopt van de Zandbergstraat in Meer tot in Meersel-Dreef. Aan de Meerselmolen trakteerde het stadsbestuur alle deelnemers op een hapje en een drankje. Het nieuwe 'biljartvlakke' fietspad is een stuk comfortabeler dan het vroegere. Over het volledige traject bedraagt de breedte van het wegdek twee meter. Daarmee is het fietspad langs de Belgische kant breder geworden dan het fietspad langs de Nederlandse kant. (VTT)