Negen miljoen aan investeringen

De stad Hoogstraten plant in 2018 een hele reeks investeringen voor in totaal net iets meer dan 9 miljoen euro. Voor Hoogstraten zelf springen uiteraard de Sint-Katharinakerk (1,4 miljoen) en de beiaard (450.000 euro) in het oog. Maar ook opvallend zijn de restauratie van de pastorij Begijnhof (60.000 euro), het dak van het oude stadhuis (230.000 euro), de voetwegen Achtelsestraat naar de Buizelstraat en de Heilig Bloedlaan (samen 11.500 euro), ontwerp voor de Antoon De Lalaingstraat (30.000 euro), een voetpad in de Hemelrijksestraat (16.000 euro), stukje fietspad in de Gelmelstraat (10.000 euro), de bomen op de Vrijheid (10.000 euro), toegankelijkheid van het centrum en oversteekplaatsen (samen 45.000 euro) en het Van Aertselaerplein (170.000 euro). (VTT)