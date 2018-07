Namen nieuwe basklokken Sint-Katharina onthuld 12 juli 2018

02u49 0

Gisteren werden de twee grootste nieuwe basklokken gewijd in klokkengieterij Royal Eijsbouts in Asten. De twee kleinere nieuwe basklokken kan je sinds gisteren bezichtigen in de Sint-Katharinakerk. Ze worden plechtig gewijd op 12 augustus.





Klokken worden volgens de kerkelijke traditie beschouwd als kinderen. Daarom krijgen grotere klokken een naam, worden ze gedoopt of gewijd en krijgen ze een meter en peter. Dat geldt ook voor de vier nieuwe basklokken die volgend jaar - samen met de andere klokken - vanop de Sint-Katharinatoren weer zullen klinken bij vreugde en verdriet.





De keuze is daarbij gevallen op Franciscus, Elisabeth, Rombout en Leonardus. (WDH)