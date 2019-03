Na recordjaar 2018: provincie bereidt zich voor op bestrijding processierupsen Interactieve kaart en app om opmars in kaart te brengen Toon Verheijen

04 maart 2019

12u48 8 Hoogstraten 2018 was een topjaar voor de processierups. Vooral in de Noorderkempen liepen veel meer meldingen binnen dan in 2017. De provincie bereidt zich samen met de gemeente voor op een nieuwe invasie met een interactieve verspreidingskaart en een speciale app voor meldingen van burgers.

De eikenprocessievlinder is een mooie grote nachtvlinder, maar de rups is minder populair. Die heeft irriterende brandharen en kan brandwonden en irritatie aan de ogen en de luchtwegen veroorzaken. De nesten komen meestal voor in de grote eikenbomen die langs tal van Kempense wegen staan.

In 28 gemeenten

“Vorig jaar was echt een piekjaar”, vertelt gedeputeerde Jan De Haes van de provincie Antwerpen. “Niet minder dan 28 gemeenten in de provincie telden hadden een grote concentratie rupsen met als uitschieters Essen, Wuustwezel, Hoogstraten, Merksplas, Brecht, Schoten, Lille, Herentals en Bonheiden. Ook een opvallend cijfer: 81,5 procent van de Antwerpse gemeenten, steden of districten geven aan even veel of meer hinder te ondervinden van de rupsen dan in 2017. We verwachten dit jaar weer een invasie. Daarom bereiden we ons nu al voor.”

App

De provincie maakt zich klaar om haar gemeenten te ondersteunen en zoekt naar alternatieve, biologische manieren om te bestrijden. “De brandharen van de rupsen kunnen heel wat ellende veroorzaken”, zegt De Haes. “Daarom moeten we de opmars van het beestje goed in kaart brengen. We hebben al een interactieve kaart ontwikkeld, die gemeenten en andere bestrijders kunnen invullen. Daarnaast hebben we nu een app gelanceerd. Iedere burger kan daarmee meldingen doen van infectiehaarden.”

Kever of mees

In een elftal gemeenten werd vorig jaar preventief gespoten tegen de processierups. Mogelijk zat dal ook dit jaar gebeuren.

“We streven wel naar de meest ecologische manier”, zegt De Haes. “Een grootschalige bestrijding doen we niet omdat we de impact op de rest van de fauna en flora tot een minimum willen beperken. Want zelfs biologische bestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor heel wat insectensoorten. En de producten kunnen ook zomaar niet gebruikt worden langs populaire fiets- en wandelwegen of natuurgebieden. Daarom gaan we dit jaar inzetten op natuurlijke bestrijders. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet, en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten.”