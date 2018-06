Na iedere overwinning: een vat, een vat, een vat! 14 juni 2018

Pieter Servaes en Tom Gabriëls van café De Rijkswacht trekken alle registers open om de klanten te helpen om de Rode Duivels mee naar de finale te schreeuwen. Achteraan op het terras staat een groot scherm en ruim drie kwart van het terras is overdekt door dezelfde overkapping die het café had staan met de jaarmarkt eind mei. "We gaan voor de pure voetbalbeleving", lachen de twee kroegbazen.





"We zijn zelf eigenlijk geschrokken van de kwaliteit van het scherm. We gaan iedere wedstrijd ook hamburgers bakken en verkopen. Normaal gezien is de Rijkswacht ook gesloten, maar op de maandagen (al zeker één) dat de Rode Duivels moeten spelen gaan we uiteraard wel open. We maken er overigens een sportzomer van, want voor tennis en de Tour de France kan ook iedereen bij ons terecht. Wat we bij winst van de Rode Duivels gaan doen? Dan zal de Rijkswacht wel trakteren met een vaatje zeker (grijns)."