Na de klokken nu ook geen windhaan meer 05 mei 2018

02u42 0 Hoogstraten De toren van de Sint-Katharinakerk is nu echt helemaal 'ontmanteld'. Enkele weken nadat alle beiaardklokken uit de toren werden verwijderd, is nu ook de grote windhaan eraf gehaald.

De zestig jaar oude windhaan heeft dringend een nieuw laagje bladgoud nodig en moest ook weer recht gezet worden. Hij nam het de laatste tijd ook niet meer zo nauw met het juist aangeven van de windrichting. "Hij was het noorden af en toe kwijt", lacht Michel Jansen, schepen van Openbare Werken voor N-VA. "Hij gaf zowat alle richtingen aan behalve de juiste. De bedoeling is dat hij nu volledig gerestaureerd en teruggeplaatst wordt. Daarna kan de restauratie verder gezet worden en kan daarna ook weer beetje per beetje de afbraak van de stelling starten."





Restauratie

De restauratie van de kerktoren startte eind vorig jaar. Enkele weken geleden werden alle klokken uit de toren gehaald worden om dit najaar weer teruggeplaatst te worden. De beiaard zal dan ook vier extra klokken tellen.





(VTT)