N-VA-schepen laat Belgische vlag aan kerk verwijderen 08 augustus 2018

02u53 0

N-VA schepen Michel Jansen heeft - schijnbaar zonder overleg met de burgemeester of andere schepenen - de aannemer Monument Group verplicht om de grote Belgische vlag te laten verwijderen van de stellingen rond de Sint-Catharinakerk.





De kerktoren staat al enkele maanden volledig in de steigers voor een grondige renovatie. Tijdens het WK voetbal had de aannemer een grote vlag laten aanbrengen achter de witte doeken die aan de stellingen hingen. Het beeld werd vlot gedeeld op sociale media. Enkele dagen geleden is de vlag plots weggehaald. Schepen van Openbare Werken Michel Jansen (N-VA) heeft de aannemer daartoe verplicht.





"Ik kreeg er veel opmerkingen over en bovendien is bij mijn weten kerk en staat nog altijd gescheiden in ons land", aldus Jansen. "Ik heb het getolereerd tijdens het WK en heb ze dan ook maar laten hangen tot na de nationale feestdag, maar daarna moest die weg. Dat gebeurde maar niet en op een bepaald moment hingen er plots nog wat meer vlaggetjes op de kerktoren te wapperen. Als ze mij uitdagen, dan doe ik mee. Dus ja, ik heb verplicht de vlaggen te laten weghalen. Er heeft toch ook nooit een Vlaamse Leeuw gehangen?" (VTT)