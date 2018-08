N-VA pakt uit met 15 nieuwe namen 25 augustus 2018

02u43 0 Hoogstraten N-VA in Hoogstraten trekt met een grondig vernieuwde ploeg naar de verkiezingen. 15 nieuwe namen sieren de lijst, onder wie de opvallende naam van Nick Jorissen van Highstreet en Axel Vermetten van AV Events.

N-VA haalde in 2012 vijf zetels en wist daarvan vier zetels om te zetten in een schepenambt door samen te gaan met CD&V. De ambities voor 14 oktober zijn duidelijk. "We willen nog beter doen", aldus Michel Jansen. "We hebben zes jaar veel bijgeleerd en hebben nu naar ons bescheiden mening een sterke lijst kunnen samenstellen. Kunnen we mee onderhandelen dan zullen we op onze strepen staan. Een aantal zaken zullen we absoluut in een bestuursakkoord willen zien, zoals een cultureel centrum."





Michel Jansen, Lieve Janssen en Jef Vissers palmen de eerste drie plaatsen in. Karel Aerts wordt lijstduwer. De eerste van de vijftien nieuwkomers is Faye Van Impe op de vierde plaats. Roger Van Aperen is lijsttrekker van de tweede kolom.





Uitbater Highstreet

Een opvallende naam is die van Nick Jorissen, zaakvoerder van Highstreet. "Ik hoop vooral de lijst te steunen en de partij stemmen te kunnen bezorgen", vertelt Nick Jorissen. "Dat ik 'maar' de zestiende plaats krijg is niet erg. Ik ben er laat bij gekomen." Andere namen zijn die van Paul Van Merode , Frans De Bie, Robert Buszkiewicz, Els Desmedt-Verheijen, Dirk Geuens, Mireille Van Geert Liza Van Gils, Tamara Aerts, Gert Van den Bogaert, Cindy Aerts, Jef Bluekens, Sandra Toussaint, Nick Jorissen, Chris Van Dijck, Rudi Van der Eycken, Dominique Stallaert en Christiane Verbeeren, Jorne Van Oerle, Jana Van Oerle en Lynn Van Dooren. (VTT)