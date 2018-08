Muziekfeesten fanfare De Eendracht 29 augustus 2018

Fanfarde De Eendracht uit Meer organiseert op zaterdag 15 september de jaarlijkse Muziekfeesten. De fesiviteiten vinden dit jaar plaats in de refter van De Meerpaal aan de Terbeeksestraat. Aan de muziekfeesten nemen in totaal acht fanfares, acoordeaonverenigingen en de djembégroep Nokoos Percu deel. De feesten starten om 14 uur en duren tot 22 uur. De inkom is gratis.





(VTT)