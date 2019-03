Mogelijk zaal voor verenigingen en uitleenpunt bib op voormalige kloostersite Toon Verheijen

20u19 0 Hoogstraten De verbouwingen op de voormalige kloostersite in Meer zijn al volop aan de gang. In de oude parochiezaal komt het lokale dienstencentrum. De stad bekijkt of de zaal door verenigingen gebruikt kan worden en of er een uitleenpost van de bib kan komen.

De kloostersite in Meer wordt groots aangepakt. Er komen zeventien nieuwbouwwoningen. Vijf historische gebouwen worden gerestaureerd en krijgen een publieke of semi-publieke functie.

Van een van die gebouwen, de vroegere parochiezaal, maakt de stad Hoogstraten het nieuwe dienstencentrum van het OCMW. Vorig jaar kreeg ze daar nog een subsidie van net geen 450.000 euro voor.

“We bekijken ook of de uitleenpost van de bibliotheek er een plaats kan krijgen”, zegt schepen Roger Van Aperen (N-VA). “De bedoeling is ook om de zaal multifunctioneel te maken, maar daarvoor wachten we nog op voorstellen van het verenigingsleven. Concreet zijn die plannen dus nog niet.”

Openbaar plein

De kloostersite zal ook een openbaar plein krijgen, maar aan de inrichting verbindt de dienst Erfgoed wel enkele strenge voorwaarden. “Zo mag er geen permanente voorziening komen zoals een elektriciteitskast voor een kermis”, zegt schepen Michel Jansen (N-VA). “De luifels die er komen, mogen niet gebruikt worden als permanente fietsenstalling. Het moet een sober plein worden zonder echte verharding, om de bomen op de site te beschermen.”