Michiel Van Opstal is nieuwe stadsdichter Toon Verheijen

18 januari 2019

16u51 0 Hoogstraten Michiel van Opstal wordt op 31 januari denieuwe stadsdichter van Hoogstraten. De jonge Michiel wordt daarmee de tweede poëet die voor twee jaar de titel stadsdichter van Hoogstraten mag voeren. Hij neemt hij de fakkel over van Daan Janssens.

Hoogstraten lanceerde in 2016 voor de eerste keer een oproep voor een stadsdichter en als eerste ooit kwam Daan Janssens uit Wortel aan de beurt. “Het is met pijn in het hart dat ik deze prachtige functie moet loslaten, maar ik ken Michiel persoonlijk en ik ben er van overtuigd dat hij een fantastisch vervolg zal breiden aan het stadsdichterschap”, vertelt aftredend dichter Janssens.

Michiel van Opstal woont in Antwerpen, maar is nog steeds zeer betrokken bij het Hoogstraatse leven onder meer door zijn inzet bij toneelgezelschap Tinello. De jury was bijzonder gecharmeerd door zijn gedreven motivatiebrief waaruit een grote goesting spreekt om het stadsdichterschap op te nemen. Schepen van cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft) is blij met de keuze voor Michiel. “Een stadsdichter laat zich inspireren door wat hij ziet en aanvoelt. Wij verwachten dat Michiel dit op zijn eigen manier vertaalt naar het publiek. Dat hij als het ware een observator is.”

Wie de twee stadsdichters samen aan het werk wil zien is meer dan welkom op de cultuurprijsuitreiking op zaterdag 9 februari in GC Hoogstraten. Daar brengt Daan Janssens zijn afscheidsgedicht en zal Michiel van Opstal zijn allereerste voordracht brengen als stadsdichter van Hoogstraten.