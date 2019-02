Met ‘Oogststraten’ zet Hoogstraten in op duurzame voedselketen Toon Verheijen

18 februari 2019

20u03 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten heeft maandagavond ‘Oogststraten’ gelanceerd in het proeflokaal van Sterkstokers Distilleries. Dat platform moet een verzamelplek worden voor initiatieven die de voedselketen duurzamer maken.

OogstStraten is opgericht in samenwerking met lokale bedrijven, consumenten en organisaties die met voedsel bezig zijn. Het doel is om samen het voedselsysteem duurzaam te veranderen. “We willen het lokaal bekijken omdat we hier in Hoogstraten alles hebben: de land- en tuinbouwers, de Coöperatie, bioboeren en uiteraard de verbruikers. Op de website kan iedereen zijn of haar initiatief bekendmaken”, zegt duurzaamheidsambtenaar Judith Schrijvers. “We willen meer aandacht voor lokale producten, partners met elkaar verbinden om voedseloverschotten te delen, samentuinieren. Het zijn maar enkele ideeën.”

Broodgin

Twee partners zijn bijvoorbeeld Thomas Cuyvers van Sterkstokers en de Coöperatie Hoogstraten. Die laatste weet als geen ander wat overschotten zijn. “We doen mee omdat we een voorbeeldfunctie hebben, maar ook om ideeën op te doen”, zegt Leen Matthée.

Ook Thomas Cuyvers stapt mee in het project. “Zo ben ik momenteel aan het proberen om van oud brood een distillaat te maken zodat we binnenkort de allereerste broodgin kunnen presenteren. Op die manier creëren we zelf iets nieuws, maar is er wel minder afval. Ik hoop dat het werkt (lacht).”

Alle info op www.oogststraten.be.