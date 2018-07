Mensen met beperking baten lunchcafé uit TWEE JAAR LATER DAN GEPLAND IS HET ZOVER TOON VERHEIJEN

26 juli 2018

02u37 0 Hoogstraten Bijna een jaar later dan gepland, maar lunchcafé D'n Zotte Zaligheid heeft dan toch de deuren kunnen openen. Het historische pand Knechtjeshuis kreeg een grondige make-over, een glazen achterbouw en een heraangelegd tuinterras. Dagelijks zullen vier of vijf mensen met een beperking in de zaak werken.

Tot begin 2015 zat in het Knechtjeshuis op de Vrijheid nog de gelijknamige horecazaak. De uitbaters verhuisden echter hun zaak een beetje verderop op de Vrijheid (nu Manifest). Bloemen Iris vulde het nog tijdelijk even op omdat zij hun winkel aan het verbouwen waren. Het gebouw, dat oorspronkelijk gebouwd werd in 1555 en in de loop van de achttiende eeuw in handen van de kerkfabriek kwam, deed ooit dienst als weeshuis voor jongens. Nu is het eindelijk opnieuw een horecazaak. "Eigenlijk wilden we veel vroeger openen", vertellen Marleen Jansen en Chantal de Swart. Ze zijn al sinds eind 2015 bezig om het lunchcafé op te starten waar mensen met een beperking een volwaardige job kunnen uitoefenen. Eigenlijk hadden ze gehoopt medio 2016 al de deuren te openen, dan werd het eind 2017 om uiteindelijk pas in de zomer van 2018 te openen. "Sommige verbouwingen zijn 'een beetje' uitgelopen", lachen de twee.





Van telefoneren tot koken

Momenteel werkt een tweetal personeelsleden met een beperking al mee in de zaak. Na de zomervakantie moeten dat er dagelijks vier tot vijf worden. "Samen met de ouders of opvoeders bekijken we welke taken we kunnen laten uitvoeren en door wie. We willen onze medewerkers alles aanleren, van basisvaardigheden zoals telefoneren, omgaan met mensen, keukenvaardigheden en schoonmaken. De eerste reacties zijn in elk geval lovend. Niet alleen over het personeel, maar ook over wat we er samen met de eigenaars van het gebouw van gemaakt hebben. We zijn bijvoorbeeld enorm fier op ons terras."





Geiten en kippen

D'n Zotte Zaligheid werkt onder meer samen met de school voor buitengewoon onderwijs Berkenbeek in Wuustwezel en Clara Fey in Brecht.





De verbouwingen zijn nu allemaal achter de rug, maar dat wil niet zeggen dat de twee dames stilzitten.





"De bedoeling is dat we op het grasveld achteraan ons terras nog een speeltuig plaatsen voor kinderen", zeggen Marleen en Chantal.





"Op het stukje weiland naast ons en dus achter de tuin van de pastorie gaan we nog dieren zetten. Een paar geiten en kippen. Binnen hebben we al wel onze 'pipowagen'. Daar kunnen de allerkleinsten naar hartenlust spelen."