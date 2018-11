Meldpunt voor pesten op de bus Stad, scholen en politie werken ook aan campagne rond cyberpesten Toon Verheijen

20 november 2018

13u25 0 Hoogstraten Het stadsbestuur van Hoogstraten heeft met haar partners Scholengemeenschap Markdal, de basisscholen, de politiezone Noorderkempen, het JAC en de Opvoedingswinkel een gezamenlijk charter ‘samen tegen pesten in Hoogstraten’ ondertekend. Het eerste resultaat is een meldpunt voor pestgedrag of andere vormen van overlast op of rond schoolbussen.

De stad en de scholen in Hoogstraten zijn al langer bezig met het aanpakken van pestgedrag onder jongeren. Heel wat leerkrachten en directieleden volgden daarvoor zelfs een speciale opleiding in 2017. En omdat de stad nu ook het label kindvriendelijke stad heeft gekregen, wil ze nog meer werk maken van het volgen van de kinderrechten. Daarom heeft de stad een charter ondertekend met alle betrokken partijen waarin ze zich engageren om pestgedrag tegen te gaan. “Helaas stopt pesten niet aan de schoolpoort en daarom wilden we ook nadenken over initiatieven om het daarbuiten ook aan te pakken”, vertelt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). “Denk maar aan het cyberpesten, maar zeker ook aan het pestgedrag op en rond bushaltes van De Lijn of op bussen zelf waarin grote groepen schooljongeren zitten. We hebben daar al vaker opmerkingen/signalen gekregen vanuit verschillende hoeken.”

Bushaltes

Op de website van de stad Hoogstraten is nu een meldpunt actief. Bedoeling is dat leerkrachten, leerlingen, directieleden, chauffeurs van De Lijn, andere passagiers of getuigen daar een melding kunnen doen van pesten, agressie, vandalisme tijdens het busvervoer van en naar Hoogstraatse scholen of aan bushaltes zelf. De ingevoerde gegevens worden enkel gebruikt door de stad, De Lijn of schooldirecties. Gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Het meldpunt kan onder meer gevonden worden via de QR-codes op affiches die overal verspreid worden. “We kregen vaker meldingen, maar het was moeilijk om er tussen te komen”, vertelt Tinne Rombouts.

“Met dit meldpunt willen we het vooral bespreekbaar maken, maar ook laagdrempelig houden. Het is vrij gemakkelijk om het feit door te geven. En voor de verschillende partners is het ook gemakkelijker om een totaalbeeld te krijgen én sneller te kunnen ingrijpen. We kunnen ook veel gerichter werken. Na de melding zullen onze stadsdiensten meteen de juiste dienst verwittigen. Maatregelen kunnen dan bijvoorbeeld zijn: extra controleurs van De Lijn, een schooldirectie die maatregelen moet nemen of in extreme gevallen de politie die ingeschakeld moet worden.”

Sexting

De stad en de andere partners werken ook nog samen aan een nieuwe campagne tegen cyberpesten. Zo werd twee jaar geleden veel ingezet ronde film Has#tag van de vzw Stokpaardje gespeeld door Hoogstraatse jongeren die draaide rond de gevaren van internetmisbruik en dan vooral sexting. “Cyberpesten is een moeilijk gegeven omdat er in die leefwereld dikwijls geen controle is van ouderen”, vertelt Tinne Rombouts. “Het is een probleem dat blijvend onder de aandacht moet gebracht worden en waarbij iedereen op de gevaren wordt gewezen. Niet alleen de jongeren, maar ook de ouders. Een werkgroep buigt zich momenteel over een nieuwe campagne die we binnenkort willen opstarten.”