Melchisedech geeft na 30 jaar fakkel door VIC CORNELISSEN (80) ZEGT HEILIG BLOEDPROCESSIE VAARWEL TOON VERHEIJEN

26 mei 2018

02u24 0 Hoogstraten De 367ste Heilig Bloedprocessie zal er dit jaar wat anders uitzien. Dertig jaar lang vertolkte Vic Cornelissen de rol van Melchisedech in de processie, maar dit jaar geeft hij de fakkel over.

"De ouderdom en het overlijden van mijn goeie vriend Abraham deden me beslissen te stoppen."





Op elke poster voor de Heilig Bloedprocessie is de foto van Melchisedech te zien. Maar dat zal vanaf dit jaar niet meer het geval zijn. Vic Cornelissen (80) stopt ermee. "Ik liep mijn eerste processie in 1987, dus het is stilaan tijd dat anderen het overnemen", lacht de immer vriendelijke Vic Cornelissen, nog altijd met zijn typerende baard, die nu misschien wel wat witter is dan vroeger. "Het was de toenmalige pastoor Fons Van Dijck die me vroeg. Ik had er de geknipte kop voor, zei hij. Wist ik veel dat ik het dertig jaar zou blijven doen."





Nu komt het afscheid dan toch.





Tijd voor anderen

"Ik heb de rol dertig jaar gespeeld samen met René Brosens, die Abraham was. We waren op elkaar ingespeeld. We waren ook leeftijdsgenoten, en Abraham en Melchisedech waren dat ook. Het klopte dus helemaal. Vorig jaar is René overleden. Hij was ziek geworden en het is toen snel gegaan. Ik heb de processie toen nog wel gedaan, maar ergens voelde het toch anders aan. Dus zijn overlijden heeft meegespeeld. Ik ben intussen ook al 80 jaar. Misschien is het tijd dat anderen het overnemen. Stijn De Rijk (Melchisedech) en Gert Rombouts (Abraham) doen dat nu. Ik heb wel beloofd om zondag naar de zaal Pax te komen om hen te helpen met de voorbereidingen."





Vic weet nog niet of hij de processie gaat bekijken. "Maar of het een vreemd gevoel gaat geven ? Neen. Ik zou niet weten waarom. Ik heb het graag gedaan, maar het is tijd om de fakkel door te geven. Ik ben blij dat de processie nog leeft. Ik heb er wel mooie herinneringen aan. Zoals die keren dat kindjes riepen 'he daar heb je Sinterklaas'. Of die keer dat Abraham en ik totaal de verschillende richting uit stormden op een wel héél regenachtige processie. Het is mooi geweest, maar nu is het aan anderen."





De Heilig Bloedprocessie start zondag om 11.15 uur in de richting van Minderhout. De week erna op zondag trekt ze de andere richting uit.





Na de processie start ook de kermis. Op woensdag is er traditioneel de jaarmarkt en de stratenloop. Op woensdagavond is er ook Light a Candle waarbij iedereen wordt uitgenodigd om een kaarsje te branden in de kerk. Het zal overigens ook een beetje een vreemde Heilig Bloed zijn, want de beiaardklokken worden gerestaureerd en de kerk staat helemaal in de stellingen.