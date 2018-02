Meerle krijgt grondige facelift SCHOP EIND 2018 IN DE GROND TOON VERHEIJEN

14 februari 2018

02u46 0 Hoogstraten De stad en privépartner Van Roey Vastgoed hopen tegen de zomer de eerste bouwvergunningen in te dienen voor het grote dorpsvernieuwingsproject in Meerle. De eerste werken zouden dan in het najaar kunnen starten. De stad zelf investeert zo'n 1,5 miljoen euro waarvan één miljoen door de verkoop van een aantal gebouwen.

De stad is al jaren bezig met het project Meerle Ons Dorp omdat er heel wat historische gebouwen in het dorpscentrum van Meerle leeg kwamen of komen te staan. Zo heeft bijvoorbeeld school De Klimtoren al een nieuwbouw. Gisterenavond kregen zo'n 300 inwoners van Meerle in de Sint-Salvatorkerk de eerste toekomstbeelden en plannen te zien. Een groot deel van de dorpskernvernieuwing in Meerle zal gebeuren via een publiek-private samenwerking met Van Roey Vastgoed. "De stad investeert 1,5 miljoen euro, gespreid over twee jaar", zegt burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). "Via de verkoop van gronden en de erfpacht van twee woningen hoopt de stad ongeveer 1 miljoen euro te financieren. De verkoop van een oud schoolgebouw zal gebruikt worden voor de financiering van de nieuwbouw van De Klimtoren." De drie grote zones zullen aangepakt worden door de privépartner.





Zone Raadhuis

De zone Raadhuis gaat om de voormalige basisschool (leerjaren 4, 5 en 6) en het openbaar domein errond. Het oude raadhuis wordt na de restauratie omgevormd tot een buurthuis en zal dus niét ingevuld worden door een privépartner. De stad hield daarvoor ooit wel een marktbevraging, maar dat was geen succes. Daar komt onder meer het lokaal dienstencentrum en de bibliotheek. Het oude schoolgebouw wordt uitgebreid met een polyvalente ruimte en zal onderdak bieden aan jeugdhuis Den Dorpel, de meisjeschiro en Stekelbees. Ook verenigingen kunnen in de polyvalente zaal terecht. De voormalige speelplaats wordt toegankelijk gemaakt en zal terrasruimte worden voor Den Dorpel. De groenzone wordt opgeknapt en uitgebreid met een skateplein.





Zone Weeshuis

De zone Weeshuis gaat concreet om het Gemeenteplein, de restanten van het oude weeshuis en het schoolgebouw voor de eerste drie leerjaren. Het plein zal helemaal pnieuw ingericht worden en daar komen dan ook nog eens 24 woningen. Het plein zelf wordt iets kleiner, maar wordt wel groener en de kermis moet er gemakkelijker kunnen staan. Glasbollen zullen onder de grond verdwijnen. Er blijft ook ruimte voor parkeren.





Zone Pastorij

Op de plaats van de huidige pastorij is een kleinschalig woonproject gepland die past in het historische centrum van Meerle. De tien woningen krijgen één grote collectieve tuin. De historische gebouwen naast het Raadhuis, de huidige bibliotheek en het IKO-lokaal, worden op de markt geplaatst. Er komt achteraan wel nog een tuinzone gecreëerd. In de gebouwen is er ruimte voorzien voor wonen, kinderopvang of andere sociale functies. Daar zal dan een erfpacht aan gekoppeld worden van 99 jaar.





Het enige wat niet is opgenomen in het project is de heraanleg van de Kerkstraat, de ontwikkeling van de melkerijsite, een bushalte in het centrum en de aanleg van fietspaden op een aantal wegen. Die zullen in afzonderlijke deelplannen aangepakt worden.