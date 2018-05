Man verstopt zich in bos na ongeval 11 mei 2018

Een auto en een landbouwvoertuig botsten woensdagnacht omstreeks 00.30 uur op elkaar op de Goudbergseweg in Strijbeek, enkele meters van de grens met Meerle. Na het ongeluk stapte de gewonde bestuurder (78) van de auto uit en liep weg in de richting van de Belgische grens. Verschillende Nederlandse politiepatrouilles startten meteen een zoektocht. De helikopter werd ook ingezet.





Uiteindelijk werd de man gisterochtend om 7.30 uur gevonden in een bos op de grens van Strijbeek en Meerle. Hij is voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)