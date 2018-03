Man in levensgevaar 14 maart 2018

02u52 0

Een 38-jarige man uit Hoogstraten is afgelopen weekend levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Meerleseweg in Meer. Bestuurder M.M. had 's nachts de controle over het stuur verloren en botste tegen een boom. Het voertuig belandde in de gracht. M.M. werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)