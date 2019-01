Man geeft ex-vrouw enkele rake klappen na beëindigen van relatie Kristof Baelus

29 januari 2019

15u32 0 Hoogstraten Peter C. (45) uit Hoogstraten moest zich bij de rechtbank van Turnhout verantwoorden voor bedreiging en slagen en verwondingen aan zijn ex-vrouw. Nadat de man zijn ex-vrouw haar huis binnengedrongen had, gaf hij haar enkele klappen.

Peter C en zijn ex-vrouw waren vijftien jaar samen toen hun huwelijk eenzijdig werd stopgezet. Toen de ex-vrouw op 17 augustus ‘s avonds thuis kwam had de man zich verscholen in de woning en begon haar uit te schelden. Nadien deelde de man enkele rake klappen en stampen uit. Toen ze met haar wagen wilde vluchten werd ze door Peter C. uit de wagen getrokken waarna ze weel enkele klappen moest incasseren.

“Tijdens het joyriden heeft Peter C. een persoon aangereden , waarna hij de woning van de buurman binnendrong. Zijn ex-vrouw had zich daar verscholen onder het bed maar ook daar kreeg ze van Peter C. enkele rake stampen.

Er hangt de man een celstraf van tien maanden en een geldboete boven het hoofd. Vonnis op 11 februari.