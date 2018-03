Luxebeurs volzet 15 maart 2018

02u58 0

Gert Snoeys organiseert dit jaar voor de derde keer zijn luxebeurs New Lifestyle Fair. Na twee succesvolle edities in een hal van Coöperatie Hoogstraten, verhuist het evenement nu naar de kapel van Merksplas Kolonie. Miss België Angeline Flor Pua zal de VIP-opening vezorgen. Met 32 standhouders is de beurs volledig volzet.





Voor de VIP-avond kan je kaarten reserveren aan 50 euro per stuk. Zaterdag en zondag is iedereen gratis uitgenodigd. (VTT)