Luxebeurs palmt kapel in 02 februari 2018

02u30 0 Hoogstraten Gert Snoeys organiseert dit jaar voor de derde keer zijn luxebeurs New Lifestyle Fair. Na twee succesvolle edities in een hal van Coöperatie Hoogstraten, verhuist het evenement nu naar de kapel van Merksplas Kolonie. Miss België Angeline Flor Pua zal de VIP-opening vezorgen.

"Deze ruimte straalt toch net iets meer warmte en gezelligheid uit", vertelt Gert Snoeys. "Het evenement gaat er beter tot zijn recht komen." In totaal zullen er een dertigtal standhouders staan die onder andere juwelen, auto's, reizen, meubels en zwembaden te koop aanbieden.





Miss België

"Ons aanbod zal zeker hetzelfde zijn als voorheen, maar de standen worden wel iets kleiner", vertelt Gert Snoeys. "Er zijn er nog altijd een aantal beschikbaar." Het evenement vindt plaats op 16, 17 en 18 maart. Voor de VIP-avond kan je kaarten reserveren aan 50 euro per stuk. Onder meer Miss België Angeline Flor Pua zal dan aanwezig zijn. Op zaterdag en zondag kan iedereen binnen.





Gert Snoeys mikt overigens met zijn zaak Gevi Events ook meer op de exclusievere feesten. "Zo hebben we binnenkort een feest voor 150 mensen in Monaco dat we helemaal moeten regelen", vertelt Gert. Meer info op www.newlifestylefair.be of www.gevi-events.com. (VTT)