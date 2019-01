Love Potion: jouw gin voor Valentijn Sterkstokers pakt uit met sterkedrank vol prikkelende ingrediënten Toon Verheijen

23 januari 2019

11u30 0 Hoogstraten Sterkstokers brengt binnenkort ‘Love Potion’ op de markt, een unieke gin met ingrediënten die geprezen worden om hun prikkelend effect. Om dat in de praktijk om te zetten, mogen tien vrijgezellen op Valentijn de gin komen degusteren.

Sterkstokers heeft in het verleden al uitgepakt met enkele unieke sterkedranken en maakt voor bedrijven, verenigingen, goede doelen of voetbalclubs ook geregeld een gin of vermouth.

Nu wil Thomas Cuyvers opnieuw een gin aan zijn eigen gamma toevoegen. De meester-distillateur dook de voorbije dagen en weken in zijn proeflokaal en distilleerde er een gin met enkele voor het grote publiek onbekende ingrediënten die een ‘amoureuze' reputatie hebben.

“Vandaar natuurlijk ook de naam Love Potion”, lacht Thomas Cuyvers. “Ik ben echt wel op zoek gegaan naar speciale kruiden.”

Ingrediënten

Rozemarijn, hibiscus en rozen. Dat klinkt nog enigszins bekend in de oren. Maar voor alsem, paradijszaad en Japanse sansho is dat toch al minder het geval.

“Alsem is een zuiders kruid dat ik ooit op een beurs ben tegengekomen bij een kruidenvrouw”, vertelt Cuyvers. “Ik geraakte met haar aan de praat en het bleek ideaal te zijn voor een vermouth. Maar nu ga ik het voor de Love Potion gebruiken. Alsem werd door de Griekse schrijver Hippocrates al beschreven als een afrodisiacum. Keizer Nero moet er ook een heuse liefhebber van zijn geweest.”

De Japanse sansho leerde Cuyvers ook op dezelfde manier kennen. “Dat kruid krijgt ook de naam ‘elektrisch kruid’. Als je dat proeft, krijg je letterlijk water in de mond.”

Paradijszaad

Rest er nog het paradijszaad.

“Dat is een kruid dat in de achttiende en negentiende eeuw elixirs werd gebruikt en stond bekend om nogal seksueel opwekkend te zijn”, lacht Thomas Cuyvers.

“Niet iedereen mocht het in huis hebben en als je betrapt werd, dan kreeg je zelfs een boete van 200 goudfranken. Daar voegen we dus ook nog rozemarijn aan toe wat dan weer het favoriete kruid was van de Griekse godin Aphrodite. En de geur van rozen en hibiscus past toch ook bij een love potion, niet ?”

Sterkstokers organiseert op 14 februari een degustatie-cocktailavond. Tien singles kunnen een gratis ticket winnen. Je moet het bericht op de facebookpagina delen en liken. De winnaars worden dan later bekendgemaakt en mogen op 14 februari tussen 19.30 en 22 uur komen degusteren.