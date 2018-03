Leren degusteren in Café De Rijkswacht 16 maart 2018

02u54 0 Hoogstraten Hoog bezoek gisterenavond op de bierproefavond van bierclub deTsjoepentrekkers in cafe De Rijkswacht. De proefavond werd immers verzorgd door de bekende biersommelier Sofie Vanrafelghem die op zaterdag ook een vaste rubriek heeft in Het Laatste Nieuws.

"Het is de eerste keer dat ik in De Rijkswacht kom, maar het café staat wel in mijn boek van 200 beste cafés in Vlaanderen. En na mijn bezoek kan ik alleen maar zeggen dat het meer dan terecht is (lacht)." De ongeveer 50 gasten op de proefavond kregen enkele speciallekes voorgeschoteld zoals de Rebelse Strop. "Ik leg vooral de focus op degusteren. Smaken ontdekken. Vooral ongewone smaken. De grenzen ook verleggen. Ik maak er ook altijd een interactieve avond van."





Voor het bestuur en de leden van de club was het een eer om Sofie te gast te hebben. "Sofie is een grote naam en dat ze uiteindelijk nog een gaatje vond in haar agenda is alleen maar leuk voor ons. We kunnen er alleen maar van leren. Zeker voor herhaling vatbaar." (VTT)