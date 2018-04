Leerlingen VITO strijden om prijs Vlaams Houtproef 20 april 2018

Dertig leerlingen van het vierde jaar TSO en BSO van VITO hebben gisteren deelgenomen aan de Vlaamse Houtproef van de Confederatie Bouw. Over twee weken weten de leerlingen of ze in de prijzen vallen. "De leerlingen weten tot de ochtend van de wedstrijd niet wat ze moeten maken", vertelt leerkracht Patrick Dieltiens van VITO. "Deze keer moesten ze een krantenbakje maken. Het is voor de leerlingen spannend, want uiteindelijk is het de eerste keer dat ze tegen de tijd een werkstuk moeten maken. Ze krijgen wel een beetje hulp, maar niet veel."





De leerlingen kregen tijd tot gisteren 18 uur. Daarna werden de werkstukken - net als in de andere scholen over heel Vlaanderen - opgehaald. Daarna zullen ze beoordeeld worden door een vakjury. (VTT)