Leerlingen VITO maken zelf hun fietsenrek 15 juni 2018

Leerlingen van BLC 6 (lassen-constructie) van het VITO in Hoogstraten hebben eigen handig een nieuwe fietsenstalling gemaakt. Seppe Lippens en Xander Bax zorgden voor de montage van het fietsenrek. "Het was iets dat de school nodig had in functie van de heraanleg van de speelplaats van de eerste graad", zegt Hans Van Loon van VITO. "Vroeger waren de fietsrekken voor het personeel aan deze speelplaats, maar die moesten daar plaatsmaken om op termijn een kaatsmuur vrij te houden voor de leerlingen. Het is een project waar verschillende leerlingen van de lasafdeling (BLC6) aan gewerkt hebben, zowel dit schooljaar als vorig schooljaar. Het resultaat mag er echt wel zijn."





(VTT)