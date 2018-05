Leerlingen VITO in de prijzen op Vlaams Houtproef 30 mei 2018

Enkele leerlingen van VITO zijn in de prijzen gevallen bij de Vlaamse Houtproef en hebben hun prijzen zoals enkele werkmachines in ontvangst mogen nemen. "Deelnemen aan een wedstrijd is een ervaring die deze leerlingen kunnen meenemen in hun verdere ontwikkeling tot vakman. Een dikke proficiat aan alle deelnemers", klinkt het bij de school. De laureaten waren Jarne Francken (8ste), Brend Verdonck (9de), Daan Vervoort (13de), Janto Van Bogaert (15de), Perre Rick (16de), Kjelte De Meester (17), Stijn Stevens (33ste) en Senne Vansweevelt (35ste).











(VTT)