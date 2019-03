Leerlingen Spijker leren alles over Bednet Toon Verheijen

15 maart 2019

11u01 0 Hoogstraten De leerlingen van basisschool Spijker kwamen vrijdag bijna allemaal in pyjama naar school om deel te nemen aan de nationale bednetdag georganiseerd door het internetonderwijsplatform Bednet, radiozender MNM en jeugdzender Ketnet. Ze kregen ook uitleg over hoe het systeem werkt.

“We wilden daarmee solidair te zijn met alle zieke kinderen en jongeren”, vertelt directeur Ruud Oomen. “Wij hebben momenteel geen kinderen die va Bednet de lessen volgen, maar we konden wel iemand strikken van Bednet om het systeem aan ons te laten zien. Zo konden we de leerlingen laten zien hoe het werkt.” Ilias uit het derde leerjaar mocht even mee naar de computer die zogezegd op de ziekenhuiskamer of de slaapkamer thuis van een ziek kindje zou staan. Hij kon via de laptop zien wat er in de klas gebeurde. “Je kan zelfs inzoomen om beter naar het bord te kunnen kijken”, zegt Ilias. “Ik vind het wel een heel knap systeem. Het is natuurlijk erg voor kinderen dat ze lang niet naar school kunnen door ziek te zijn, maar op deze manier kunnen ze er toch een beetje bij zijn.”

Ook directeur Ruud Oomen is onder de indruk. “We hebben momenteel een kindje uit het tweede leerjaar dat revalideert in Pulderbos. We gaan proberen wekelijks een momentje in de lassen om met hem te skypen, want hij mist zijn klasgenootjes wel en omgekeerd zij hem ook natuurlijk. Geen echt Bednet want hij krijgt daar gewoon les, maar toch mooi dat we op die manier wat contact kunnen leggen."